Festa dell'Emigrante, Clementino in concerto a Molinara

Molinara (Bn) – "Cari amici, il concerto di Zarrillo è stato annullato per motivi di salute. Ma questa sera la Festa continua con Valentino e Gilda e la presenza della streetband Sassinfunky". Così sui social il sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo, dopo la comunicazione ufficiale dell'artista romano. L'amministrazione comunale, però, si è subito rimboccata le maniche per garantire al pubblico una serata di alto profilo in occasione della 40esima edizione della Festa dell'Emigrante: "Domani sera (giovedì 18 agosto 2022, ndr) ci sarà una grande sorpresa, alle ore 22, con il concerto di Clementino, e seguirà – si legge nel post del primo cittadino – l'estrazione della lotteria prevista per questa sera ma spostata per ...

