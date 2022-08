Ciclismo | Arianna Fidanza | “Non sono soddisfatta | ho avuto un calo Adesso testa alla prova su strada”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Laa cronometro femminile divalida per gli Europei di Monaco di Baviera 2022 si è conclusa con la vittoria del titolo continentale da parte della svizzera Marlen Reusser, che hail merito di chiudere la suain 30:59.90 precedendo le due olandesi Ellen Van Dijk e Riejanne Markus. In ambito italiano, non è andata come sperava per: ventunesimo posto con un ritardo di 2’55” dall’elvetica vincitrice della medaglia d’oro; la partenza prometteva bene, tuttavia soprattutto nella fase finale è mancato quel ritmo (e anche quella costanza) che le avrebbe permesso di piazzarsi più in alto nella classifica finale. Ai nostri microfoni, l’azzurra ha così commentato la sua prestazione nella cronometro agli Europei di Monaco: “Personalmente non ...