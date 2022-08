Avanzi di grigliata di carne? Non buttarli assolutamente | Queste ricette fanno perdere la testa

Leggi su ck12

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo ladi Ferragosto, può capitare di avere deglidi, però, èvietato: provadi(Pexels)Quando si prepara ladi, spesso e volentieri si è in una buona compagnia di amici e di parenti, per una giornata allegra e spensierata. L’addetto alla griglia, però, ha più di qualcosa a cui pensare: deve cercare di soddisfare tutti i gusti, ragionando sulla quantità dida comprare e sulle tempistiche di cottura, per non farla né troppo cruda né troppo cotta. Alla fine, spesso e volentieri, si finisce per preparare molto più di quanto in realtà si consuma. La ...