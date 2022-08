ATP Cincinnati 2022: Lorenzo Sonego sconfitto a sorpresa da Ben Shelton al primo turno (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sconfitta dal sapore sorprendente per Lorenzo Sonego al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il torinese è costretto ad arrendersi all’americano Ben Shelton, giovane che si è meritato una wild card per entrare in questo torneo, per 7-6(5) 3-6 7-5. Il torinese, che si era qualificato, non potrà dunque cercare la rivincita del Roland Garros sul norvegese Casper Ruud; restano due, Jannik Sinner e Fabio Fognini, gli italiani in gara. Le prime fasi del set d’apertura scorrono leggermente più tranquille per Shelton, che sull’1-2 sale anche sul 15-30, rispetto a Sonego. Il torinese rischia moltissimo sul 3-4, quando deve risalire da 0-40 e poi annullare tre palle break in più nel prosieguo del game, per un totale di sei chance rispedite al mittente e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sconfitta dal sapore sorprendente peraldel Masters 1000 di. Il torinese è costretto ad arrendersi all’americano Ben, giovane che si è meritato una wild card per entrare in questo torneo, per 7-6(5) 3-6 7-5. Il torinese, che si era qualificato, non potrà dunque cercare la rivincita del Roland Garros sul norvegese Casper Ruud; restano due, Jannik Sinner e Fabio Fognini, gli italiani in gara. Le prime fasi del set d’apertura scorrono leggermente più tranquille per, che sull’1-2 sale anche sul 15-30, rispetto a. Il torinese rischia moltissimo sul 3-4, quando deve risalire da 0-40 e poi annullare tre palle break in più nel prosieguo del game, per un totale di sei chance rispedite al mittente e ...

Eurosport_IT : Jannik soffre, rimonta Kokkinakis e supera il 1° turno a Cincinnati ?????? #ATP | #Cincinnati | #Tennis | #Sinner - Eurosport_IT : Match complicato per l'italiano che nonostante tutto avanza al 2° turno ?????? #ATP | #Cincinnati | #Tennis | #Sinner… - CharmPicks : RT @SurgicalHoops: 4U - Alex De Minaur ML +100. ATP Cincinnati - leofonti33 : Comunque non me ne voglia l'italiano medio però #tennis italiano malino a #Cincinnati. Fuori 5/7 al primo turno. Ne… - SurgicalHoops : 4U - Alex De Minaur ML +100. ATP Cincinnati -