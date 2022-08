Amazon Web Services e la truffa delle celebrità che sponsorizzano caramelle gommose al CBD (Di mercoledì 17 agosto 2022) Si tratta di una truffa che ha coinvolto nomi del calibro di Reba McEntire (star della musica country), Oprah Winfre e il cast del programma televisivo “Shark Tank”. Si tratta di una storia che va avanti da un po’ e rispetto alla quale Snopes ha già fatto due reportage segnalando la questione ad Amazon Web Services ma che, a conti fatti, vede l’azienda che offre servizi di cloud computing continuare ad ospitare quelli che sono a tutti gli effetti contenuti truffa celebrità che pubblicizzano CBD. LEGGI ANCHE >>> Perché alcuni creator TikTok si stanno ribellando a Amazon truffa celebrità che pubblicizzano CBD, come si cade nell’inganno? Snopes riferisce di aver segnalato almeno un paio di volte via mail a AWS questi file truffa ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Si tratta di unache ha coinvolto nomi del calibro di Reba McEntire (star della musica country), Oprah Winfre e il cast del programma televisivo “Shark Tank”. Si tratta di una storia che va avanti da un po’ e rispetto alla quale Snopes ha già fatto due reportage segnalando la questione adWebma che, a conti fatti, vede l’azienda che offre servizi di cloud computing continuare ad ospitare quelli che sono a tutti gli effetti contenutiche pubblicizzano CBD. LEGGI ANCHE >>> Perché alcuni creator TikTok si stanno ribellando ache pubblicizzano CBD, come si cade nell’inganno? Snopes riferisce di aver segnalato almeno un paio di volte via mail a AWS questi file...

