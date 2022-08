17 agosto … (Di mercoledì 17 agosto 2022) Gli eventi datati 17 agosto Domenica prossima Empoli-Fiorentina andrà in scena quattro giorni dopo il novantesimo compleanno di Maurilio Prini, che nel 1952 si trasferì a Campo di Marte dal club azzurro. Parliamo di uno dei protagonisti del primo scudetto della storia gigliata che nel 2014 Rossano Donnini aveva posizionato al 49° posto in una classifica stilata dal Guerin Sportivo sui 100 viola di sempre. Croce e delizia, considerato che da giocatore della Lazio un suo gol significò la prima Coppa Italia della storia biancoceleste. E il 17 agosto 1952 era nato Aleksandr Maksimenkov, campione dell’Unione Sovietica nel 1976 con la Dinamo Mosca. Oggi ne compie sessanta Evgeniy Yarovenko, campione medaglia d’oro ai Giochi Olimpici del 1988. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Gli eventi datati 17Domenica prossima Empoli-Fiorentina andrà in scena quattro giorni dopo il novantesimo compleanno di Maurilio Prini, che nel 1952 si trasferì a Campo di Marte dal club azzurro. Parliamo di uno dei protagonisti del primo scudetto della storia gigliata che nel 2014 Rossano Donnini aveva posizionato al 49° posto in una classifica stilata dal Guerin Sportivo sui 100 viola di sempre. Croce e delizia, considerato che da giocatore della Lazio un suo gol significò la prima Coppa Italia della storia biancoceleste. E il 171952 era nato Aleksandr Maksimenkov, campione dell’Unione Sovietica nel 1976 con la Dinamo Mosca. Oggi ne compie sessanta Evgeniy Yarovenko, campione medaglia d’oro ai Giochi Olimpici del 1988. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

