Ucraina | esplode un deposito di munizioni in Crimea | due civili feriti

(Di martedì 16 agosto 2022) Duesono statiquesta mattina a seguito dell'esplosione dinel villaggio di Maiske, nel distretto di Dzhankoi in, ma non sono in pericolo di vita. Lo ha detto il capo ...

globalistIT : - markgre89638087 : RT @BluDiChina: Una mina navale #ucraina esplode nei pressi di una spiaggia a Zatoka, nella regione di Odessa. Tre morti di 25, 32 e 53 ann… - Giada89655246 : RT @BluDiChina: Una mina navale #ucraina esplode nei pressi di una spiaggia a Zatoka, nella regione di Odessa. Tre morti di 25, 32 e 53 ann… - cicciagatta : RT @BluDiChina: Una mina navale #ucraina esplode nei pressi di una spiaggia a Zatoka, nella regione di Odessa. Tre morti di 25, 32 e 53 ann… - eErgaOmnes : RT @BluDiChina: Una mina navale #ucraina esplode nei pressi di una spiaggia a Zatoka, nella regione di Odessa. Tre morti di 25, 32 e 53 ann… -

Due civili sono stati feriti questa mattina a seguito dell'esplosione di munizioni nel villaggio di Maiske, nel distretto di Dzhankoi in Crimea, ma non sono in pericolo di vita. Lo ha detto il capo ...La bomba nonsubito, e i due hanno giusto il tempo di darsela a gambe. Il video arriva dalla regione di Kherson. 16 agosto 2022MOSCA, 16 AGO - Un incendio che ha causato l'esplosione di munizioni è scoppiato questa mattina in una base militare nella Crimea annessa alla Russia: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo s ...Il ministero della Difesa russo aveva in precedenza riferito dello scoppio di un incendio in un'area recintata di un deposito di munizioni nel villaggio di Maiske, aggiungendo che a seguito dell'incen ...