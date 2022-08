Tutto secondo pronostico: è partita la Serie A (Di martedì 16 agosto 2022) Tutto secondo pronostico. Hanno vinto tutte le cosiddette otto grandi della nostra Serie A. Nella prima giornata di questa nuova edizione del campionato italiano non si è registrata nessuna sorpresa. Nelle prime due partite della stagione il Milan Campione d’Italia ha battuto l’Udinese per 4-2 e l’Atalanta la Samp 2-0 a Marassi. L’Inter e Fiorentina hanno vinto al foto finish su Lecce e Cremonese. Mentre di misura hanno vinto le due romane: la Roma sulla Salernitana (0-1) e la Lazio sul Bologna (2-1). Hanno invece maramaldeggiato il Napoli con l’Hellas Verona (2-5) e la Juve con il Sassuolo (3-0). Tutto secondo pronostico: vincono tutte le grandi Tutto secondo pronostico in questa prima giornata del campionato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 agosto 2022). Hanno vinto tutte le cosiddette otto grandi della nostraA. Nella prima giornata di questa nuova edizione del campionato italiano non si è registrata nessuna sorpresa. Nelle prime due partite della stagione il Milan Campione d’Italia ha battuto l’Udinese per 4-2 e l’Atalanta la Samp 2-0 a Marassi. L’Inter e Fiorentina hanno vinto al foto finish su Lecce e Cremonese. Mentre di misura hanno vinto le due romane: la Roma sulla Salernitana (0-1) e la Lazio sul Bologna (2-1). Hanno invece maramaldeggiato il Napoli con l’Hellas Verona (2-5) e la Juve con il Sassuolo (3-0).: vincono tutte le grandiin questa prima giornata del campionato ...

