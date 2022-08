Traffico Roma del 16-08-2022 ore 13:30 (Di martedì 16 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Ben ritrovati Traffico è regolare in questo momento sul Raccordo Anulare il lungo le principali arterie stradali idea capitale scarso il Traffico anche in città segnalati Tuttavia diversi incidenti dalla polizia municipale in zona Villa Gordiani su viale della Venezia Giulia in prossimità di via montona ed un secondo incidente nel quartiere Gianicolense su via Camillo de Lellis prestare attenzione ai possibili rallentamenti in zona San Pietro chiusa via Paolo II per lavori urgenti sul conduttore dell’acqua trasporto pubblico sulla Linea urbana a Montebello Flaminio soppresse alcune corse dal primo pomeriggio fino a questa sera ricordiamo che fino al 20 agosto sono sospesi i lavori serali sulla linea ferroviaria Roma Lido la circolazione dei treni e quindi irregolari ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Ben ritrovatiè regolare in questo momento sul Raccordo Anulare il lungo le principali arterie stradali idea capitale scarso ilanche in città segnalati Tuttavia diversi incidenti dalla polizia municipale in zona Villa Gordiani su viale della Venezia Giulia in prossimità di via montona ed un secondo incidente nel quartiere Gianicolense su via Camillo de Lellis prestare attenzione ai possibili rallentamenti in zona San Pietro chiusa via Paolo II per lavori urgenti sul conduttore dell’acqua trasporto pubblico sulla Linea urbana a Montebello Flaminio soppresse alcune corse dal primo pomeriggio fino a questa sera ricordiamo che fino al 20 agosto sono sospesi i lavori serali sulla linea ferroviariaLido la circolazione dei treni e quindi irregolari ...

