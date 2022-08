Rapina in pizzeria e spara al soffitto, all’interno diversi bambini: immagini choc in un video (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Rapina pizzeria con la pistola spianata, spara al soffitto e poi si fa consegnare i soldi. Il tutto mentre nel locale ci sono diversi clienti, tra cui alcuni bambini. Le immagini del colpo sono state diffuse dal consigliere regionale di Europa Verde della Campania, Francesco Borrelli. “E’ – spiega – l’ennesima Rapina nel cuore del quartiere Pianura a Napoli. Sono le 20,30 di sabato scorso 13 agosto quando un uomo armato di pistola è entrato in una nota pizzeria del luogo e ha sparato un colpo al soffitto per intimidire i titolari e farsi consegnare l’incasso. Il tutto è durato meno di un minuto innanzi agli occhi increduli di decine di clienti che in quel momento si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –con la pistola spianata,ale poi si fa consegnare i soldi. Il tutto mentre nel locale ci sonoclienti, tra cui alcuni. Ledel colpo sono state diffuse dal consigliere regionale di Europa Verde della Campania, Francesco Borrelli. “E’ – spiega – l’ennesimanel cuore del quartiere Pianura a Napoli. Sono le 20,30 di sabato scorso 13 agosto quando un uomo armato di pistola è entrato in una notadel luogo e hato un colpo alper intimidire i titolari e farsi consegnare l’incasso. Il tutto è durato meno di un minuto innanzi agli occhi increduli di decine di clienti che in quel momento si ...

