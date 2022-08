FirenzePost : Porto Ercole (GR): bagnante muore colpito da malore in acqua - GrossetoNotizie : Tragedia all’Argentario: colpito da malore in mare, muore uomo di 69 anni - r_portoghesi : @tomasomontanari Ma soprattutto a Porto Ercole, nota località degradata… - LBarbarossLuca1 : RT @LbarbarossaLuca: Ancora grazie. (Prossimo appuntamento il 4 agosto a Porto Ercole) Foto di Simone Martellazzi @OTRlive - whateverelly : In quel di Porto Ercole ?????????????? -

LA NAZIONE

Ha avuto un malore mentre era in acqua ed è deceduto. Un uomo ha perso la vita in mare a Porto Ercole (Monte Argentario, Grosseto): ha accusato un malore, è stato portato a riva ma le manovre di rianimazione non sono state in grado di salvarlo. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica di Orbetello, la Croce Rossa di Orbetello e attivato anche elisoccorso Pegaso 2. Intervenuta pure la Capitaneria di Porto. Questa mattina, poco dopo le 12, in località Riva del Marchese (via Litoranea), un uomo di 69 anni è stato colpito da un malore mentre era in mare.