Penetra in una casa e ruba computer, smartphone e soldi: rintracciato grazie all’app “trova il mio i-Phone” (Di martedì 16 agosto 2022) E’ entrato in un appartamento con all’interno una ragazza e l’ha derubata di telefono e computer. L’applicazione ‘trova il mio i-Phone’, però, ha permesso alla vittima di seguire gli spostamenti del ladro, arrestato poco dopo dalla polizia. E’ successo ieri mattina a Milano, al primo piano di un condominio di via Torricelli, in zona Navigli. A dare l’allarme è stata la donna derubata, una 28enne indiana, che – tra dispositivi elettronici e altri oggetti personali – si è vista sottrarre beni per un valore di circa 3.000 euro. Non appena il ladro è fuggito, la vittima ha avvertito il 112 e attivato l’applicazione per individuare il proprio smartPhone, seguendone gli spostamenti, fino a via Vittor Pisani, in zona Stazione Centrale. Qui gli agenti delle volanti hanno ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) E’ entrato in un appartamento con all’interno una ragazza e l’ha deta di telefono e. L’applicazione ‘il mio i-’, però, ha permesso alla vittima di seguire gli spostamenti del ladro, arrestato poco dopo dalla polizia. E’ successo ieri mattina a Milano, al primo piano di un condominio di via Torricelli, in zona Navigli. A dare l’allarme è stata la donna deta, una 28enne indiana, che – tra dispositivi elettronici e altri oggetti personali – si è vista sottrarre beni per un valore di circa 3.000 euro. Non appena il ladro è fuggito, la vittima ha avvertito il 112 e attivato l’applicazione per individuare il proprio, seguendone gli spostamenti, fino a via Vittor Pisani, in zona Stazione Centrale. Qui gli agenti delle volanti hanno ...

GiuliaMariRose : RT @ParoleCristiane: Gesù non ha utopie sociali... La sua rivoluzione... penetra in interiore hominis, facendo leva... sulla carità... Per… - ManucoSegura : RT @ParoleCristiane: Gesù non ha utopie sociali... La sua rivoluzione... penetra in interiore hominis, facendo leva... sulla carità... Per… - ottovanz : RT @ParoleCristiane: Gesù non ha utopie sociali... La sua rivoluzione... penetra in interiore hominis, facendo leva... sulla carità... Per… - Leonumber9 : RT @ParoleCristiane: Gesù non ha utopie sociali... La sua rivoluzione... penetra in interiore hominis, facendo leva... sulla carità... Per… - Francesco1002 : RT @ParoleCristiane: Gesù non ha utopie sociali... La sua rivoluzione... penetra in interiore hominis, facendo leva... sulla carità... Per… -