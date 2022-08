Pd, approvate le liste: Letta corre in Lombardia e Veneto, Cottarelli candidato a Milano. Da Speranza a Zingaretti: i nomi (Di martedì 16 agosto 2022) La direzione nazionale del Partito democratico ha approvato le liste per le candidature in vista delle prossime elezioni politiche. Il segretario Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, mentre Carlo Cottarelli sarà candidato al Senato a Milano. Le liste sono state approvate con 3 voti contrari e 5 astenuti. Il professore e microbiologo Andrea Crisanti sarà invece candidato come capolista in Europa. Secondo fonti dem, nella composizione delle liste è stata rispettata la parità di genere. Tra i nomi anche quelli del deputato e costituzionalista Stefano Ceccanti e di Tommaso Nannicini. Candidate Beatrice Lorenzin (in Piemonte e in Veneto) e Debora ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) La direzione nazionale del Partito democratico ha approvato leper le candidature in vista delle prossime elezioni politiche. Il segretario Enricosarà capolista alla Camera in, mentre Carlosaràal Senato a. Lesono statecon 3 voti contrari e 5 astenuti. Il professore e microbiologo Andrea Crisanti sarà invececome capolista in Europa. Secondo fonti dem, nella composizione delleè stata rispettata la parità di genere. Tra ianche quelli del deputato e costituzionalista Stefano Ceccanti e di Tommaso Nannicini. Candidate Beatrice Lorenzin (in Piemonte e in) e Debora ...

