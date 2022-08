Milano, rapine in zona movida e un ferimento con un coccio di bottiglia: due fermi (Di martedì 16 agosto 2022) Avevano rapinato i telefoni cellulari a due ragazzi con pugni, calci e ferito una vittima con un coccio di bottiglia nella zona di corso Como, tra le più note della movida milanese. Ora, convalidando il fermo eseguito dagli agenti della Questura di un cittadino marocchino di 23 anni e di una ragazza italiana di 22, il giudice per le indagini preliminari di Milano Guido Salvini sottolinea vi è “elevata probabilità gli indagati abbiano commesso e possono commettere in futuro episodi del medesimo genere che hanno carattere seriale e che avvengono ormai con elevata frequenza e quasi quotidianamente soprattutto dalla zona di corso Como frequentata da moltissimi giovani fino a tarda notte e fino alle prime ore del mattino”. Si tratta di episodi “caratterizzati da violenza contro le vittime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Avevano rapinato i telefoni cellulari a due ragazzi con pugni, calci e ferito una vittima con undinelladi corso Como, tra le più note dellamilanese. Ora, convalidando il fermo eseguito dagli agenti della Questura di un cittadino marocchino di 23 anni e di una ragazza italiana di 22, il giudice per le indagini preliminari diGuido Salvini sottolinea vi è “elevata probabilità gli indagati abbiano commesso e possono commettere in futuro episodi del medesimo genere che hanno carattere seriale e che avvengono ormai con elevata frequenza e quasi quotidianamente soprattutto dalladi corso Como frequentata da moltissimi giovani fino a tarda notte e fino alle prime ore del mattino”. Si tratta di episodi “caratterizzati da violenza contro le vittime ...

