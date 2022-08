Marcell Jacobs in finale agli Europei: avversari sui 100 metri, corsia di partenza, a che ora corre (Di martedì 16 agosto 2022) Marcell Jacobs partirà con tutti i favori del pronostico nella finale dei 100 metri agli Europei 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico si è imposto in scioltezza in semifinale, tagliando il traguardo con il tempo di 10.00 (0,2 m/s di vento a favore, suo primato stagionale) e risultando il migliore in assoluto nel turno. Il velocista lombardo ha sciorinato una prestazione di spessore: bella uscita dai blocchi di partenza, eccellente lanciato e poi una marcata frenata nel finale per non sprecare troppe energia. L’appuntamento è alle ore 22.15 di martedì 16 agosto. Marcell Jacobs correrà in corsia 6. L’azzurro, che vanta un personale di 9.80 ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)partirà con tutti i favori del pronostico nelladei 1002022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico si è imposto in scioltezza in semi, tando il traguardo con il tempo di 10.00 (0,2 m/s di vento a favore, suo primato stagionale) e risultando il migliore in assoluto nel turno. Il velocista lombardo ha sciorinato una prestazione di spessore: bella uscita dai blocchi di, eccellente lanciato e poi una marcata frenata nelper non sprecare troppe energia. L’appuntamento è alle ore 22.15 di martedì 16 agosto.rà in6. L’azzurro, che vanta un personale di 9.80 ...

ItaliaTeam_it : 10.00 per Marcell Jacobs, qualificato alla finale dei 100 metri anche Chituru Ali con 10.12. ???? Appuntamento alle… - lucelaluce : RT @ItaliaTeam_it: 10.00 per Marcell Jacobs, qualificato alla finale dei 100 metri anche Chituru Ali con 10.12. ???? Appuntamento alle 22:15… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: è tornato Marcell Jacobs! 10.00 in scioltezza e finale insieme ad Ali alle 2… - benedettiangio : RT @ItaliaTeam_it: 10.00 per Marcell Jacobs, qualificato alla finale dei 100 metri anche Chituru Ali con 10.12. ???? Appuntamento alle 22:15… - DavideFuma : RT @ItaliaTeam_it: 10.00 per Marcell Jacobs, qualificato alla finale dei 100 metri anche Chituru Ali con 10.12. ???? Appuntamento alle 22:15… -