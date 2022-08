L’ultimo addio a Piero Angela: su Rai 1 in diretta la cerimonia funebre (Di martedì 16 agosto 2022) Non poteva essere altrimenti. Oggi è il giorno dell’addio a Piero Angela e, dopo l’ondata di affetto, amore e stima che il giornalista ha ricevuto in queste ore, dopo la sua morte, la Rai decide di salutarlo con una programmazione speciale. L’omaggio Rai al giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela prosegue nel giorno delle esequie che si terranno oggi martedì 16 agosto a Roma. Il Servizio Pubblico cambia la programmazione inserendo in palinsesto, dalle 11.15 alle 12.30 su Rai 1, una diretta a cura del Tg1, condotta da Giorgia Cardinaletti, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre. Dove seguire in diretta le cerimonia funebre e L’ultimo saluto ad ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 agosto 2022) Non poteva essere altrimenti. Oggi è il giorno dell’e, dopo l’ondata di affetto, amore e stima che il giornalista ha ricevuto in queste ore, dopo la sua morte, la Rai decide di salutarlo con una programmazione speciale. L’omaggio Rai al giornalista e divulgatore scientificoprosegue nel giorno delle esequie che si terranno oggi martedì 16 agosto a Roma. Il Servizio Pubblico cambia la programmazione inserendo in palinsesto, dalle 11.15 alle 12.30 su Rai 1, unaa cura del Tg1, condotta da Giorgia Cardinaletti, per seguire le varie fasi della. Dove seguire inlesaluto ad ...

