Ladispoli | perseguita da mesi l’ex datore di lavoro | 38enne in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 agosto 2022)– I Carabinieri della Stazione di, al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, nei confronti di un uomo di 38 anni di origini marocchine, già con precedenti, poiché ritenuto gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali gravi. Le attività, coordinate dalla Procura di Civitavecchia, sono iniziate alla fine dello scorso maggio, quando una pattuglia della Stazione diera intervenuta in via Ancona per un’aggressione patita da un 56enne italiano del posto, il quale riferiva di conoscere l’aggressore in quanto era un suo ex dipendente. Le informazioni acquisite dai militari sul luogo dei fatti, hanno permesso di rintracciare l’uomo poco ...