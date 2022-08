Inter, qual è l’ostacolo per arrivare ad Akanji (Di martedì 16 agosto 2022) L’Inter continua la caccia al difensore, tra i nomi sulla lista dei dirigenti resiste ancora quello dello svizzero Manuel Akanji, classe... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) L’continua la caccia al difensore, tra i nomi sulla lista dei dirigenti resiste ancora quello dello svizzero Manuel, classe...

gazirjou : @manuacm19 @marang1998 @robythor @86_longo Qual è la squadra in a che lancia i giovani della primavera scusa? Inter e milan? - Av_Inter_ : @Dilloel @Alex_Cavasinni Se l’app di @DAZN_IT non funziona è colpa del paese? Qual è la logica? - GiGiglio99 : L'inter ha un problema, uno solo, per questo non vincerà mai il campionato, indovinate qual è - deliux9 : Onestamente i primi 15 minuti lasciavano presagire meglio. Lecce modesto con molti falli per interrompere il match,… - LuigidAndria1 : @delinquentweet Scudetto Inter, qual. Champions Inter Milan juve e Roma, capocannoniere Lukaku, in B Salernitana Cremonese e Empoli -