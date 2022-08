Hunger Games | la prima foto del prequel Ballata Dell' Usignolo e del serpente mostra i protagonisti

(Di martedì 16 agosto 2022) Rachel Zegler e Tom Blyth sono ritratti nellaufficiale del filmdie del. Lionsgate ha condiviso online ladel filmdi, intitolatoe delche ritrae i dueRachel Zegler e Tom Blyth. Lo scatto svela così il look di Coriolanus Snow da giovane e di Lucy Gray Baird, la ragazza che ha il compito di seguire come mentore durante gli. Il film...

