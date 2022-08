Europei nuoto 2022 | doppietta azzura nei 50 rana | oro di Nicolò Martinenghi davanti a Cerasuolo Bronzi per Razzetti e Franceschi

(Di martedì 16 agosto 2022) Èazzurra. I 50maschili sono stati dominati dagli azzurri:hanno trionfato con il record italiano in 26”33, dimostrando una volta in più il suo strapotere nei confronti degli avversari. Il lombardo è stato accompagnato da Simone, splendido argento. Per l’emiliano è la prima medaglia internazionale. 200 farfalla uomini Nella prima finale della sesta giornata delin corsia è subito arrivata una medaglia per l’Italia. Merito di Albertoche dopo l’oro nei 400 misti ha conquistato il bronzo nei 200 farfalla. L’azzurro è partito fortissimo cercando di stare vicino all’ungherese Kristof Milak, dominatore della competizione. Lo sforzo iniziale il ligure ha rischiato di pagarlo nell’ultima vasca dove si è visto ...

18.25, 50 rana: Martinenghi oro Arriva l'ennesima doppietta italiana di questi straordinaridi Roma. Nei 50 rana Nicolò Martinenghi, dopo aver vinto i 100, concede il bis dominando ...Ufficiale rinvio gare 18 agosto in acque libere Ora è ufficiale, le prove in acque libere deglidisubiscono una variazione per il maltempo previsto a Ostia nei prossimi giorni. Lo ...Alberto Razzetti, re dei 400 misti, torna sul podio europeo per la seconda medaglia nei 200 farfalla: è una medaglia di bronzo in 1'55"01 (25"00m 53"65, 1'23"15) dietro l'imprendibile padrone della sp ...E' di bronzo la medaglia conquistata nei 200 misti donne da Sara Franceschi agli Europei di Roma. La 23enne livornese ha nuotato in 2:11.38, ed è stata preceduta dall'israeliana Gorbenko, oro in 2:10.