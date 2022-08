Europei di Atletica, Crippa conquista uno splendido bronzo nei 5 mila (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco – La storia dell’Atletica passa ancora dalla velocità d’antilope di Yeman Crippa. L’azzurro, che veste la maglia delle Fiamme Oro, si lancia in finale nei 5000 metri negli entusiasmanti Europei di Atletica a Monaco e si prende la medaglia di bronzo con il tempo di 13:24.83. Anni straordinari per il primatista italiano nelle distanze del mezzofondo, che sigla la seconda perla italiana in competizione: “Aspetto i 10 mila”. Dice felice ai microfoni di Raisport. (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco – La storia dell’passa ancora dalla velocità d’antilope di Yeman. L’azzurro, che veste la maglia delle Fiamme Oro, si lancia in finale nei 5000 metri negli entusiasmantidia Monaco e si prende la medaglia dicon il tempo di 13:24.83. Anni straordinari per il primatista italiano nelle distanze del mezzofondo, che sigla la seconda perla italiana in competizione: “Aspetto i 10”. Dice felice ai microfoni di Raisport. (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - CB_Ignoranza : 1 agosto 2021: ?? Olimpiadi. 16 agosto 2022: ?? Europei. Jacobs porta a casa anche gli Europei di Atletica, un anno… - sportmediaset : EUROPEI ATLETICA: MEDAGLIA D'ORO PER JACOBS NEI 100 METRI - BananitaMayu : RT @CB_Ignoranza: 1 agosto 2021: ?? Olimpiadi. 16 agosto 2022: ?? Europei. Jacobs porta a casa anche gli Europei di Atletica, un anno dopo l… - ItaliaVongole : I telecronisti #Rai che rompono la minchia a #Jacobs #Atletica #Europei livello pessimo -