Europei atletica | Jacobs e Ali in finale nei 100 metri

(Adnkronos) – Marcell Jacobs e Chituru Ali centrano la finale nei 100 metri ai campionati Europei di atletica leggera di Monaco di Baviera. Il 27enne delle Fiamme Oro, campione olimpico della distanza, vince la terza semifinale con il tempo di 10?00, mentre il 23enne delle Fiamme Gialle è secondo nella seconda semifinale in 10?12. Yeman Crippa si aggiudica, invece, la medaglia di bronzo nei 5000 metri. A vincere è il norvegese Jakob Ingebrigtsen, davanti allo spagnolo Mohamed Katir. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

