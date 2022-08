Elezioni 2022, quali sono i simboli non ammessi dal Viminale? Da Palamara a Italiani con Draghi: sono 14 i contrassegni respinti (Di martedì 16 agosto 2022) Elezioni 2022, quali sono i simboli non ammessi dal Viminale? I contrassegni respinti sono 14, inclusi quelli depositati dall’ex magistrato Luca Palamara e dell’ex esponente del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso. Palamara non va “Oltre il Sistema”. Il simbolo depositato dall’ex magistrato è stato respinto Palamara non va “Oltre il Sistema”. Si è conclusa prima di cominciare la corsa verso la conquista del Parlamento dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara. Nel pomeriggio di martedì 16 agosto, sono stati 14 i contrassegni depositati al Viminale che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 agosto 2022)nondal? I14, inclusi quelli depositati dall’ex magistrato Lucae dell’ex esponente del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso.non va “Oltre il Sistema”. Il simbolo depositato dall’ex magistrato è stato respintonon va “Oltre il Sistema”. Si è conclusa prima di cominciare la corsa verso la conquista del Parlamento dell’ex presidente dell’Anm Luca. Nel pomeriggio di martedì 16 agosto,stati 14 idepositati alche ...

Mov5Stelle : Domani 16 agosto si vota dalle 10 alle 22 Sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e… - Mov5Stelle : È una giornata importante per la nostra comunità, un'occasione unica di democrazia diretta che solo il MoVimento 5… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Dato record per le parlamentarie M5s per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre: alla cons… - zazoomblog : Elezioni il Pd approva le liste: ecco i nomi (e gli esclusi) da Cottarelli a Crisanti fino a Letta Casini e Lotti -… - Italian : Elezioni: 70 simboli ammessi, il 22 agosto tocca alle liste -