Calcio, chi vincerà lo scudetto. Ecco i favoriti per gli scommettitori (Di martedì 16 agosto 2022) Nessuna sorpresa nella prima di campionato. Inter, Milan e Juventus non sbagliano alla prima stagionale e conquistano i primi 3 punti della nuova Serie A. I nerazzurri, seppur con qualche fatica, vincono a Lecce e rimangono i favoriti per il ventesimo scudetto secondo i betting analyst di 888sport.it, i quali vedono a 2,50 il titolo ai nerazzurri. Segue a ruota la Juve di Max Allegri, per cui il titolo vale 2,75 la posta mentre è più lontano il Milan, in quota a 5. La Roma di Mourinho, vincente alla prima con la Salernitana, vede lo scudetto a 7,50. Più lontane, invece, le altre contendenti: il Napoli è proposto a 21, l'Atalanta è vista a 26, mentre il titolo alla Lazio paga 51 volte la posta. Leggi su iltempo (Di martedì 16 agosto 2022) Nessuna sorpresa nella prima di campionato. Inter, Milan e Juventus non sbagliano alla prima stagionale e conquistano i primi 3 punti della nuova Serie A. I nerazzurri, seppur con qualche fatica, vincono a Lecce e rimangono iper il ventesimosecondo i betting analyst di 888sport.it, i quali vedono a 2,50 il titolo ai nerazzurri. Segue a ruota la Juve di Max Allegri, per cui il titolo vale 2,75 la posta mentre è più lontano il Milan, in quota a 5. La Roma di Mourinho, vincente alla prima con la Salernitana, vede loa 7,50. Più lontane, invece, le altre contendenti: il Napoli è proposto a 21, l'Atalanta è vista a 26, mentre il titolo alla Lazio paga 51 volte la posta.

DiMarzio : La bella storia di Pablo #Longoria, oggi giovane presidente dell'@OM_Officiel e principale artefice della risalita… - pisto_gol : Chi ha spinto per i diritti del calcio a @DAZN_IT aveva un progetto per indebolire ulteriormente la @SerieA ? Chi… - Corriere : Chi è Radu, il portiere della Cremonese: la sorella morta a 14 anni, la fidanzata, le papere... - tempoweb : Calcio, chi vincerà lo scudetto. Ecco i favoriti per gli scommettitori #calcio #inter #milan #juventus… - beren117 : @FBiasin Questo ragazzo non è mai stato convocato NEMMENO UNA VOLTA e nemmeno per la panchina... O chi compra, o ch… -

Lesione muscolare per Di Maria, fuori almeno 20 giorni Subito dopo il cambio, l'espressione sconsolata di chi conosce a fondo il proprio fisico. Le conferme in mattinata dopo gli esami strumentali effettuati al J Medical: ora la speranza è recuperarlo ... Disservizi Dazn, che succede Fatti, reazioni e polemiche ... chi fa sapere che dall'estero l'accesso è interrotto da blocchi regionali e chi annota che nel ... RISARCIMENTO IN ARRIVO Dazn, che si è aggiudicata i diritti tv della Lega calcio , nel mentre si ... Il Sole 24 Ore Juventus, il comunicato sulle condizioni di Angel Di Maria Uscito dolorante dalla sfida con il Sassuolo, Angel Di Maria si è sottoposto ad accertamenti. Come si legge nella nota ufficiale della Juventus: "Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad ac ... L’Universal Solaro diventa scuola calcio Inter SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Universal Solaro. “Universal Solaro è diventata scuola calcio inter, riconoscimento che possono vantare solo 6 società in Lombardia è solo ... Subito dopo il cambio, l'espressione sconsolata diconosce a fondo il proprio fisico. Le conferme in mattinata dopo gli esami strumentali effettuati al J Medical: ora la speranza è recuperarlo ......fa sapere che dall'estero l'accesso è interrotto da blocchi regionali eannota che nel ... RISARCIMENTO IN ARRIVO Dazn, che si è aggiudicata i diritti tv della Lega, nel mentre si ... Chi vincerà il campionato di calcio di serie A - Info Data Uscito dolorante dalla sfida con il Sassuolo, Angel Di Maria si è sottoposto ad accertamenti. Come si legge nella nota ufficiale della Juventus: "Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad ac ...SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Universal Solaro. “Universal Solaro è diventata scuola calcio inter, riconoscimento che possono vantare solo 6 società in Lombardia è solo ...