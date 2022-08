Brescia, bambino colpito da un proiettile esploso da una guardia giurata: è in gravi condizioni (Di martedì 16 agosto 2022) Un bambino di tre anni è stato colpito da un proiettile esploso da una guardia giurata e si trova ricoverato in gravi condizioni. È accaduto nella sera di ieri, 15 agosto, a Cortefranca, in provincia di Brescia. Il bambino era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile. Resta da chiarire la dinamica dei fatti: in particolare, sono in corso accertamenti sul motivo per cui la guardia giurata ha sparato. Al momento, l’uomo si trova in caserma. Sull’episodio indagano i carabinieri. su Open Leggi anche: Il bambino di 2 anni caduto dal terzo piano di casa sua a Brugherio è morto Monza, grave un bambino di 2 anni ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) Undi tre anni è statoda unda unae si trova ricoverato in. È accaduto nella sera di ieri, 15 agosto, a Cortefranca, in provincia di. Ilera alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal. Resta da chiarire la dinamica dei fatti: in particolare, sono in corso accertamenti sul motivo per cui laha sparato. Al momento, l’uomo si trova in caserma. Sull’episodio indagano i carabinieri. su Open Leggi anche: Ildi 2 anni caduto dal terzo piano di casa sua a Brugherio è morto Monza, grave undi 2 anni ...

