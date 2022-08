Better Call Saul 6, la recensione del finale: quando l'amore salvò Jimmy McGill (Di martedì 16 agosto 2022) La recensione dell'ultima puntata di Better Call Saul: la fine del viaggio è pura rivoluzione narrativa, capace di rielaborare in poco più di un'ora i personaggi e le svolte peculiari di ogni singola stagione. Visivamente folgorante e narrativamente perfetta, la 6x13 chiude il cerchio, regalandoci di conseguenza un finale amaro, tenero, giusto. Perché, in fondo, è solo amore. Attenzione, l'articolo contiene spoiler! Tiriamo un sospiro, ci prepariamo, mettiamo in ordine le sensazioni. Pigiamo play sul telecomando e iniziamo l'ultimo viaggio ad Albuquerque, in un afoso e velato pomeriggio di mezza estate. No, il riferimento è tutt'altro che casuale: nell'episodio finale di Better Call Saul c'è il grande romanzo americano ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 agosto 2022) Ladell'ultima puntata di: la fine del viaggio è pura rivoluzione narrativa, capace di rielaborare in poco più di un'ora i personaggi e le svolte peculiari di ogni singola stagione. Visivamente folgorante e narrativamente perfetta, la 6x13 chiude il cerchio, regalandoci di conseguenza unamaro, tenero, giusto. Perché, in fondo, è solo. Attenzione, l'articolo contiene spoiler! Tiriamo un sospiro, ci prepariamo, mettiamo in ordine le sensazioni. Pigiamo play sul telecomando e iniziamo l'ultimo viaggio ad Albuquerque, in un afoso e velato pomeriggio di mezza estate. No, il riferimento è tutt'altro che casuale: nell'episodiodic'è il grande romanzo americano ...

