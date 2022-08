Ben Affleck compie 50 anni e si regala la festa di matrimonio con Jennifer Lopez

Leggi su amica

(Di martedì 16 agosto 2022) A chi li dava già in crisi, i Bennifer rispondono con una maxidi. Dopo le nozze in gran segreto dello scorso 16 luglio a Las Vegas, al cospetto di tutti i figli, Ben“si risposano”, non a Parigi dove avevano cominciato la loro luna di miele bensì nella mega tenuta in Georgia dell’attore e regista che ha appena compiuto 50: il prossimo weekend saràgrande, con amici e parenti.e Benfesteggeranno ilnella tenuta dell’attore neo 50enne in Georgia, poco lontano da Savannah (foto Ipa) Ladurerà tre giorni Nel 2021 avevano tenuto banco tutta estate con la loro clamorosa reunion dopo ...