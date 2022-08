Wikileaks | Julian Assange fa causa alla Cia | spiato e intercettato dall’intelligence americana “Violato il diritto alla privacy”

LucianoAramu2 : RT @SMaurizi: sono colpita dal vostro entusiasmo:il mio libro'Il Potere Segreto. Perché vogliono distruggere Julian #Assange e #WikiLeaks',… - ClaudiadiMarzo1 : RT @SMaurizi: sabato 27 agosto sarò a #Baschi(Terni) su invito di @fcordio per parlare del caso Julian #Assange e #WikiLeaks e del mio lib… - ManuPalo67 : Il Regno Unito ammette di aver spiato illegalmente l'avvocato di Julian #Assange nella transazione presso la Corte… - fcrzi : La CIA sta considerando di uccidere o rapire Julian Assange. - ManuPalo67 : Il piano della #CIA per uccidere o rapire @WikiLeaks l'editore e giornalista Julian #Assange a #Londra @CBSNews… -

Valigia Blu

Perche' vogliono distruggereAssange e(Chiarelettere) 17.30 Giammarco Sicuro L'anno dell'alpaca. Viaggio intorno al mondo durante una pandemia (Gemma Edizioni) 18. 00 Valdo Spini ...Perché vogliono distruggereAssange e" (Chiarelettere, 2021). Domenica 28 agosto alle 21 a Civitella del Lago, in Piazza Fratelli Bandiera, invece, dialogando con Fabiana Cruciani, ... L'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti è sempre più probabile U.S. intelligence officials conducted surveillance on lawyers, journalists, and others who visited WikiLeaks founder Julian Assange in 2017 and 2018 as he evaded international authorities by staying ...Lawyers for WikiLeaks founder Julian Assange sued the US Central Intelligence Agency and its former director, Mike Pompeo, on Monday, alleging it recorded their conversations and copied data from ...