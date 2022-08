(Di lunedì 15 agosto 2022) I carabinieri dihanno rintracciato e arrestato eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere, l'uomo che ha accecato con unauna donna all'interno di un centro massaggi. ...

GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: Vignola, accecata a colpi di forbice al centro massaggi: arrestato 32enne. ?@TgrRai? ?@Raiofficialnews? ?@MediasetTgco… - cognomevic : RT @GiovanniBussett: Vignola, accecata a colpi di forbice al centro massaggi: arrestato 32enne. ?@TgrRai? ?@Raiofficialnews? ?@MediasetTgco… - GiovanniBussett : Vignola, accecata a colpi di forbice al centro massaggi: arrestato 32enne. ?@TgrRai? ?@Raiofficialnews? ?… - infoitinterno : Vignola, accecata a colpi di forbice: l'aggressione choc, chi è il macellaio - infoitinterno : Vignola, accecata a colpi di forbice al centro massaggi -

I carabinieri dihanno rintracciato e arrestato eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere, l'uomo che ha accecato con una forbice una donna all'interno di un centro massaggi. Secondo l'ordinanza ...I fatti - avvenuti in un centro massaggi di- risalgono al 21 maggio scorso. Tra gli elementi di prova raccolti dai Carabinieri nel corso delle indagini spicca quanto rilevato dal RIS di ...Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Agosto 2022, 12:35 Tra gli elementi di prova raccolti dai Carabinieri nel corso delle indagini spicca quanto rilevato dal RIS di Parma che ha esaltato il profilo del Dn ...I Carabinieri di Vignola hanno arrestato - eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Modena su richiesta della Procura della città emiliana - un uomo di 32enne con l’a ...