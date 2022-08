Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 10:30 (Di lunedì 15 agosto 2022) Viabilità DEL 15 AGOSTO 2022 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA GIULIANO DI Roma E PROSSEDI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA, CODE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI APRILIA VERSO Roma. SULLA LITORANEA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE SULLA A24 Roma TERAMO TRA LA BARRIERA DI Roma EST E L’USCITA TIVOLI IN DIREZIONE DI TERAMO. RICORDIAMO CHE OGGI È IN VIGORE LO STOP DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZA: FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA, DIVIETO DI CIRCOLazioNE SU TUTTA LA RETE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 agosto 2022)DEL 15 AGOSTOORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA GIULIANO DIE PROSSEDI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA, CODE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI APRILIA VERSO. SULLA LITORANEA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE SULLA A24TERAMO TRA LA BARRIERA DIEST E L’USCITA TIVOLI IN DIREZIONE DI TERAMO. RICORDIAMO CHE OGGI È IN VIGORE LO STOP DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZA: FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA, DIVIETO DI CIRCONE SU TUTTA LA RETE ...

