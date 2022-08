Uomini e Donne | la reazione di Chiara Rabbi ai rumor su un possibile flirt tra Davide Donadei e Giulia Paglianiti

Leggi su isaechia

(Di lunedì 15 agosto 2022)dopo la fine della relazione consta provando a provare ad archiviare il passato, consapevole del fatto che non sia per niente facile dimenticare un rapporto sul quale si era tanto investito. L’ex corteggiatrice di, scelta dadurante l’edizione 2020/2021 del dating show di Maria De Filippi, per amore si era anche trasferita a Lecce, città d’origine dell’ex tronista. Dopo diversi, l’annuncio della rottura è arrivato qualche settimana fa;si è anche preso la responsabilità per la fine della storia. Di recente, l’uomo è stato avvistato in una discoteca in atteggiamenti intimi con la TikToker, ...