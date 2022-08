Un aiuto ai ragazzi per conoscersi e scegliere meglio il proprio futuro: ecco “I Disorientati” (Di lunedì 15 agosto 2022) “Cosa vuoi fare da grande?“, una domanda che tutti ci siamo sentiti rivolgere ma a cui rispondere non è sempre scontato. Oggi è difficile pensare a un percorso di studio o lavoro una volta finita la scuola perché spesso i ragazzi ignorano tanto le proprie potenzialità quanto le nuove opportunità che il mondo del lavoro offre. Friendz Enterprise, insieme alle università telematiche Unipegaso e Unimercatorum (entrambe comprese nel gruppo Multiversity), ha creato un progetto interessante che prova a rispondere a questa esigenza. Un momento del progetto “I Disorientati”L’idea è stata di creare un camp della durata di tre giorni per aiutare i ragazzi a conoscere se stessi, capire le proprie qualità, i propri interessi e le possibilità che questi hanno da offrire in termini di studio e di lavoro. Il progetto, battezzato con il nome “I ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 15 agosto 2022) “Cosa vuoi fare da grande?“, una domanda che tutti ci siamo sentiti rivolgere ma a cui rispondere non è sempre scontato. Oggi è difficile pensare a un percorso di studio o lavoro una volta finita la scuola perché spesso iignorano tanto le proprie potenzialità quanto le nuove opportunità che il mondo del lavoro offre. Friendz Enterprise, insieme alle università telematiche Unipegaso e Unimercatorum (entrambe comprese nel gruppo Multiversity), ha creato un progetto interessante che prova a rispondere a questa esigenza. Un momento del progetto “I”L’idea è stata di creare un camp della durata di tre giorni per aiutare ia conoscere se stessi, capire le proprie qualità, i propri interessi e le possibilità che questi hanno da offrire in termini di studio e di lavoro. Il progetto, battezzato con il nome “I ...

