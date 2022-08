Turista inglese denuncia violenza sessuale a Maiori, indagini (Di lunedì 15 agosto 2022) Ai carabinieri ha detto di aver subito violenza sessuale nella casa del ragazzo che l’aveva ospitata per la notte. Questa mattina una giovane Turista inglese di vent’anni ha sporto denuncia per abusi che si e’ accorta di aver subi’to soltanto al suo risveglio. La ragazza ha raccontato che con un’amica aveva deciso di trascorrere ieri una giornata nella zona di Amalfi e che a sera hanno perso il bus che le avrebbe riportate a Pompei, dove soggiornava in una struttura extralbeghiera. A Minori per hanno conosciuto un ragazzo di 27 anni, di origini gambiane, residente a Minori con regolare permesso di soggiorno e contratto di lavoro, e hanno trascorso la serata ai tavoli di un bar del centro. Sarebbe stato proprio lui a offrirsi di ospitarle per la notte a casa sua. Le due giovani turiste inglesi hanno ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 15 agosto 2022) Ai carabinieri ha detto di aver subitonella casa del ragazzo che l’aveva ospitata per la notte. Questa mattina una giovanedi vent’anni ha sportoper abusi che si e’ accorta di aver subi’to soltanto al suo risveglio. La ragazza ha raccontato che con un’amica aveva deciso di trascorrere ieri una giornata nella zona di Amalfi e che a sera hanno perso il bus che le avrebbe riportate a Pompei, dove soggiornava in una struttura extralbeghiera. A Minori per hanno conosciuto un ragazzo di 27 anni, di origini gambiane, residente a Minori con regolare permesso di soggiorno e contratto di lavoro, e hanno trascorso la serata ai tavoli di un bar del centro. Sarebbe stato proprio lui a offrirsi di ospitarle per la notte a casa sua. Le due giovani turiste inglesi hanno ...

