(Di lunedì 15 agosto 2022) L‘aziendahail suo nuovissimo NAS2.5 GbE TS-ultra-silenziosoSystems (clicca qui per maggiori info sull’azienda), ha presentato oggi il nuovo NAS di livello professionale TS-, progettato per centri multimediali e ambienti sensibili al rumore. Con il raffreddamento senza ventola, il TS-fornisce I/O ad alta velocità. Questo incluse due porte 2,5 GbE, slot SSD SATA, porte USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) e uscita 4K HDMI e soddisfa i requisiti di applicazioni esigenti. Tra queste abbiamo trasferimento e streaming di file macchine virtuali o trasmissione di filmati di sorveglianza/desktop di macchine virtuali. Dettagli del nuovoNAS2.5 GbE TS-Il compatto ...

tuttoteK

Synology , noto produttore di dispositivi NAS , hal'allarme in relazione ad alcune vulnerabilità critiche che interessano Netatalk , un'... infatti anche, altro produttore di NAS, ha di ...Systems , player specializzato in soluzioni di calcolo, rete e archiviazione, hasul mercato KoiBox - 100W , una soluzione innovativa per video conferenze e presentazioni wireless 4K, ... QNAP: lanciato il NAS dual 2.5 GbE TS-410E L ‘azienda QNAP ha lanciato il suo nuovissimo NAS dual 2.5 GbE TS-410E ultra-silenzioso QNAP Systems (clicca qui per maggiori info sull’azienda), ha presentato oggi il nuovo NAS di livello professiona ...