Problemi Dazn, Vezzali: "Grave e inaccettabile disagio a utenti, tavolo urgente" (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – "Riscontrato il Grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a Dazn, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Serie A, il Mise e l'Agcom, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto". Ad affermarlo in un tweet è la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con Delega allo Sport, Valentina Vezzali. UDICON – Quello di Dazn è stato un campionato iniziato nel peggiore dei modi. La spiegazione data dai vertici dell'azienda, secondo la quale il problema sarebbe stato causato dall'avvio in contemporanea delle procedure di autenticazione da parte di numerosi utenti, è senza senso se non un'ammissione di colpa per ...

