Polemica Dazn: «Troppe procedure di autenticazione insieme». La giustificazione alla Lega (Di lunedì 15 agosto 2022) Nella giornata di ieri è scattata la Polemica nei confronti di Dazn di parte degli utenti, disservizi nell’arco di tutta la giornata e in serata out per diverse ore Nella giornata di ieri è scattata la Polemica nei confronti di Dazn di parte degli utenti, disservizi nell’arco di tutta la giornata e in serata out per diverse ore. Dazn ha voluto giustificarsi di questa situazione con la Lega Serie A. «Troppe procedure di autenticazione negli stessi minuti». Spiegazione non esaustiva, ora la Lega valuta azioni Legali per danni d’immagine. Lo scrive il Corriere della Sera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Nella giornata di ieri è scattata lanei confronti didi parte degli utenti, disservizi nell’arco di tutta la giornata e in serata out per diverse ore Nella giornata di ieri è scattata lanei confronti didi parte degli utenti, disservizi nell’arco di tutta la giornata e in serata out per diverse ore.ha voluto giustificarsi di questa situazione con laSerie A. «dinegli stessi minuti». Spiegazione non esaustiva, ora lavaluta azionili per danni d’immagine. Lo scrive il Corriere della Sera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Turambarhorse : se avete fatto di nuovo abbonamento a Dazn non avete nessun diritto di critica o polemica in nessun campo - CalcioNews24 : Le giustificazioni di #DAZN alla Lega #SerieA ?? - Leonardo_ciao : RT @LAROMA24: Dazn non si vede, è polemica. La Lega di A valuta azioni legali #AsRoma - LAROMA24 : Dazn non si vede, è polemica. La Lega di A valuta azioni legali #AsRoma - siamo_la_Roma : ? #DAZN non si vede ?? è polemica ?? La Lega di A valuta azioni legali #CorrieredellaSera #ASRoma -