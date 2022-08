"Pistola in bocca, calci, pugni..." Il racconto choc di Brumotti, dove l'hanno rapinato (Di lunedì 15 agosto 2022) Vittorio Brumotti è stato spesso vittima di violenze per i suoi servizi "sul campo" nelle periferie italiane dove dilaga lo spaccio di droga. Ma l'inviato di Striscia la notizia ha subito l'aaggressione peggiore a Los Angeles, mentre era in vacanza con la fidanzata Annachiara Zoppas e due amici.Nel pomeriggio di sabato 13 agosto il conduttore di Paperissima Sprint e inviato biker è stato rapinato nella cittadina californiana, in pieno giorno. A raccontare la dinamica terribile dell'assalto è stato lo stesso Brumotti: "Mi hanno dato il calcio di una Pistola in testa e mi sono svegliato per terra con un'altra Pistola infilata in bocca, è stato un momento terribile". Il campione di trial stava girando alcuni video in bici sulla ... Leggi su iltempo (Di lunedì 15 agosto 2022) Vittorioè stato spesso vittima di violenze per i suoi servizi "sul campo" nelle periferie italianedilaga lo spaccio di droga. Ma l'inviato di Striscia la notizia ha subito l'aaggressione peggiore a Los Angeles, mentre era in vacanza con la fidanzata Annachiara Zoppas e due amici.Nel pomeriggio di sabato 13 agosto il conduttore di Paperissima Sprint e inviato biker è statonella cittadina californiana, in pieno giorno. A raccontare la dinamica terribile dell'assalto è stato lo stesso: "Midato ilo di unain testa e mi sono svegliato per terra con un'altrainfilata in, è stato un momento terribile". Il campione di trial stava girando alcuni video in bici sulla ...

Ado06408275 : RT @tempoweb: 'Pistola in bocca, calci, pugni...' Il racconto choc di #Brumotti, dove l'hanno rapinato #striscia #15agosto #iltempoquotidia… - tempoweb : 'Pistola in bocca, calci, pugni...' Il racconto choc di #Brumotti, dove l'hanno rapinato #striscia #15agosto… - swaggygiu : - Luca_S2_ : Los Angeles Brumotti picchiato e rapinato mentre girava in bici con la fidanzata, le hanno messo la pistola in boc… - Subus85 : Vittorio Brumotti rapinato a Los Angeles: pistola in bocca all'inviato di 'Striscia la notizia'… -