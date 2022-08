Pistocchi incorona il Napoli | “Da scudetto…”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ilvince 5-2 contro il Verona allo stadio Bentegodi. Maurizioesalta la prestazione degli uomini di Spalletti. Gli azzurri partono benissimo in questo inizio di stagione. Come dice Spalletti la fase difensiva non è ancora al top, ma gli uomini di Spalletti in attacco possono dire la loro, anche grazie ad un super Kvaratskhelia. Forse il Verona non è l’avversario più ostico che si poteva incontrare, ma i 5 gol rifilati agli scaligeri raccontano comunque una buona parte del potenziale della squadra azzurra. Maurizioal termine di Verona-ha scritto: “Per idea di gioco e qualità ilè da scudetto: Spalletti ha dato agli azzurri una identità riconoscibile, sia Kim che Kvara si stanno inserendo con autorità, Lobotka comanda il gioco e segna. C’è da fare, ma la partenza ...