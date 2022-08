Juventus-Sassuolo, ben 7 assenti in casa bianconera. Ecco chi (Di lunedì 15 agosto 2022) In vista di Juventus-Sassuolo, i bianconeri non avranno a disposizione oltre 7 giocatori della propria rosa analizzando i convocati Per la prima partita di campionato la Juventus affronterà in casa il Sassuolo, ma i bianconeri dovranno fare a meno di alcuni giocatori. Come diramato dalla lista dei convocati, gli assenti saranno Szczesny, Pogba, Chiesa, Kaio Jorge, Arthur, Rabiot e Kean. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) In vista di, i bianconeri non avranno a disposizione oltre 7 giocatori della propria rosa analizzando i convocati Per la prima partita di campionato laaffronterà inil, ma i bianconeri dovranno fare a meno di alcuni giocatori. Come diramato dalla lista dei convocati, glisaranno Szczesny, Pogba, Chiesa, Kaio Jorge, Arthur, Rabiot e Kean. L'articolo proviene da Calcio News 24.

forumJuventus : #JuveSassuolo, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-1-1 con Di Maria e Vlahovic in attacco, mentre sulle fasce… - DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di #Allegri per l'esordio della @juventusfc contro il @SassuoloUS - gippu1 : Aspettando Verona-Napoli e Juventus-Sassuolo, dal dopoguerra a oggi c'è stata una sola prima giornata di serie A se… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #SerieA | #Juventus, I convocati di #Allegri per il #Sassuolo - afspagnuolo : RT @anperillo: ???? In questa 1a di #SerieA devono giocare, tra le big, solo #Juventus e #Napoli, forte ma da completare. #Inter #Milan #Roma… -