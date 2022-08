Inter, si insiste per Akanji in prestito dal Borussia Dortmund: ma serve il rinnovo (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Inter è ancora alla ricerca di una soluzione per rinforzare il proprio pacchetto di difensori centrali, visto che, tolti i titolari, le alternative sono costituite dai vari Dimarco, D’Ambrosio e Darmian, quindi terzini adattati. La dirigenza nerazzurra ha da tempo individuato in Manuel Akanji il profilo ideale, dato che il giocatore è in rotta con il suo club attuale, il Borussia Dortmund: i gialloneri, però, non vogliono fare sconti sui 20 milioni richiesti, con il contratto dello svizzero che è in scadenza nel giugno 2023. Ecco quindi che, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe trovato la soluzione in un prestito con diritto di riscatto, a patto che Akanji rinnovi il proprio contratto con i tedeschi fino al 2024. In questo modo, nel caso ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) L’è ancora alla ricerca di una soluzione per rinforzare il proprio pacchetto di difensori centrali, visto che, tolti i titolari, le alternative sono costituite dai vari Dimarco, D’Ambrosio e Darmian, quindi terzini adattati. La dirigenza nerazzurra ha da tempo individuato in Manuelil profilo ideale, dato che il giocatore è in rotta con il suo club attuale, il: i gialloneri, però, non vogliono fare sconti sui 20 milioni richiesti, con il contratto dello svizzero che è in scadenza nel giugno 2023. Ecco quindi che, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’avrebbe trovato la soluzione in uncon diritto di riscatto, a patto cherinnovi il proprio contratto con i tedeschi fino al 2024. In questo modo, nel caso ...

sportface2016 : #Inter, si insiste per #Akanji in prestito dal #BorussiaDortmund: ma serve il rinnovo - infoitsport : Sacchi insiste: 'Inter, 5 difensori e squilibrio evidente. Lukaku? Non si vince con un solo giocatore' - FcInterNewsit : Sacchi insiste: 'Inter, 5 difensori e squilibrio evidente. Lukaku? Non si vince con un solo giocatore' - Profilo3Marco : RT @mirkonicolino: #Sacchi insiste: la #Juventus per vincere in Europa deve aver un calcio più 'organizzato ed europeo'. La scorsa estate p… - CalcioPillole : Il #Chelsea insiste per #Casadei: nuova offerta dei Blues, #Marotta alza il tiro. -