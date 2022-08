I numeri dei migranti in Italia (Di lunedì 15 agosto 2022) Tra l'1 gennaio e l'11 agosto di quest'anno, sulle coste Italiane sono sbarcati 45.664 migranti, il 40,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono inoltre 6.070 i minori stranieri non accompagnati (+8,3%)... Leggi su today (Di lunedì 15 agosto 2022) Tra l'1 gennaio e l'11 agosto di quest'anno, sulle costene sono sbarcati 45.664, il 40,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono inoltre 6.070 i minori stranieri non accompagnati (+8,3%)...

romatoday : I numeri dei migranti in Italia - PalermoToday : I numeri dei migranti in Italia - HansSars8 : RT @AdrianaSpappa: #LeFoche: '#COVID19 potrebbe scomparire come ha fatto SARS' ?? Ok, ma significa ammettere che uno dei due numeri è sbagli… - the_curator_eye : non si può smorzare in sé quel sottile piacere, nel percepire il brusio di fondo, come uno sciame d'api lontano, de… - FilippoBianchi : @donata_vigoni @Fibonacci2134 @LaBombetta76 Ci sono dei numeri telefonici per l’ascolto che l’aiuteranno. La solitu… -