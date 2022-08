Hacker cinese sfrutta falla nel tracciamento dei dati Covid-19 per sottrarre dati agli utenti | è allarme

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 15 agosto 2022) La Cina è una delle nazioni maggiormente sviluppate qualora parlassimo di tecnologia, e questo lo possiamo costatare sia per le innovazioni che portano che per le varie esportazioni di device elettronici che avvengono puntualmente. Tuttavia, sembra che sia stato riscontrato un gravissimo problema non facilmente affrontabile e che potrebbe portare alla luce diversi dilemmi davvero complicati. Ma che cosa è accaduto, e come è successo? Non sappiamo quanto tempo dovrà passare prima che riescano a prenderlo – Computermagazine.itLa Cina può essere il paese più evoluto del mondo in ambito tecnologico, ma attualmente non sembra essere così sicura dal punto di vista della protezione informatica. Infatti è stato registrato un nuovo caso di furto dipersonali dopo quello di due mesi fa, che pare avrebbe coinvolto addirittura 1 miliardo di cittadini in ...