Elisabetta Gregoarci | cambia tutto | incredibile!

Leggi su formatonews

(Di lunedì 15 agosto 2022) Grandimenti nella vita dell’ex moglie di Flavio Briatore: ecco tutte le novità suGregoraci Sembra davvero un periodo d’oro perGregoraci. In queste settimane l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata al centro di pettegolezzi per via di un presunto amore nella sua vita. Ma cosa c’è di vero? Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli sulla questione. Nuovo amore perGregoraci?Gregoraci è di nuovo innamorata. La conduttrice televisiva di Battiti Live, pare abbia riaperto di nuovo il suo cuore… Sembrerebbe, infatti, stia frequentando il ricco imprenditore Giulio Fratini, ex fiamma di Raffaella Fico e Roberta Morise. Una liaison di cui si parla da tempo ormai ma che non è mai stata confermata. Intanto, però c’è da dire che di recente ...