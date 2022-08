Dazn si scusa | 'Evento di natura eccezionale | indennizzo per gli utenti'

Gazzetta_it : Dazn, giornata di disservizi. La piattaforma si scusa e propone un link alternativo - sportface2016 : +++#Dazn chiede scusa agli utenti: 'Evento eccezionale, al lavoro per risolvere definitivamente il problema. Eroghe… - LaStampa : Dazn, continuano i disservizi. La piattaforma si scusa: “Seguite i posticipi su Instagram”. La rabbia sui social - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Dazn si scusa, 'evento eccezionale, erogheremo indennizzi' 'Link soluzione temporanea, tecnici al lavoro per risolvere' - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: +++#Dazn chiede scusa agli utenti: 'Evento eccezionale, al lavoro per risolvere definitivamente il problema. Erogheremo… -

si'profondamente' con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend, si legge in una nota didopo i disservizi che hanno in qualche caso ...Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cuiè presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un'alternativa per seguire le ...(ANSA) - ROMA, 15 AGO - 'Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a #Dazn, sto predisponendo con ...Disservzi Dazn, interviene anche AGCOM chiedendo chiarimenti e un rimborso per gli utenti. La risposta in un comunicato ...