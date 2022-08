ATP Cincinnati 2022: Lorenzo Musetti batte Dusan Lajovic, entra in tabellone principale e sfiderà Borna Coric (Di lunedì 15 agosto 2022) Ad oggi Lorenzo Musetti è numero 33 del mondo. Eppure, il toscano, a causa del fatto che le entry list erano già chiuse prima del balzo in classifica provocato dalla vittoria ad Amburgo, si è dovuto cimentare a Cincinnati nelle qualificazioni. A lui il merito di averle superate, correggendo un’autentica stortura, battendo nel turno finale il serbo Dusan Lajovic con un doppio 6-4. Partenza difficile per il numero 3 d’Italia, che si ritrova subito sotto di un break ceduto a 15. Si riprende però immediatamente il maltolto, andando a infilare un parziale di quattro giochi in fila e, di conseguenza, il 4-2. Chiave del set è il lunghissimo ottavo game, nel quale Musetti annulla tre palle break a Lajovic; tanto gli basta per chiudere in sicurezza con il ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Ad oggiè numero 33 del mondo. Eppure, il toscano, a causa del fatto che le entry list erano già chiuse prima del balzo in classifica provocato dalla vittoria ad Amburgo, si è dovuto cimentare anelle qualificazioni. A lui il merito di averle superate, correggendo un’autentica stortura,ndo nel turno finale il serbocon un doppio 6-4. Partenza difficile per il numero 3 d’Italia, che si ritrova subito sotto di un break ceduto a 15. Si riprende però immediatamente il maltolto, andando a infilare un parziale di quattro giochi in fila e, di conseguenza, il 4-2. Chiave del set è il lunghissimo ottavo game, nel qualeannulla tre palle break a; tanto gli basta per chiudere in sicurezza con il ...

