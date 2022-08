Afghanistan, un anno fa si diceva ‘non vi dimenticheremo mai’. E invece ce ne siamo dimenticati (Di lunedì 15 agosto 2022) Un anno fa, il 15 agosto, i talebani riprendevano il potere a Kabul: vent’anni di guerra – e centinaia di migliaia di vittime – dopo, l’Afghanistan tornava alla casella di partenza. Gli Stati Uniti, che avevano negoziato quella transizione immaginandola ben diversa, e tutti i loro alleati si rendevano protagonisti di una ritirata caotica e tumultuosa, una fuga ignominiosa: incapaci di costruire altro che un governo fantoccio inetto e corrotto; e anche solo di organizzare un’uscita di scena ordinata. La mancanza di preveggenza dell’amministrazione Trump nella trattativa con i talebani e l’impreparazione dell’amministrazione Biden confezionarono un disastro senza precedenti: il caos all’aeroporto di Kabul fu una tragica dimostrazione di inaffidabilità e di incompetenza. ‘non vi dimenticheremo mai’, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Unfa, il 15 agosto, i talebani riprendevano il potere a Kabul: vent’anni di guerra – e centinaia di migliaia di vittime – dopo, l’tornava alla casella di partenza. Gli Stati Uniti, che avevano negoziato quella transizione immaginandola ben diversa, e tutti i loro alleati si rendevano protagonisti di una ritirata caotica e tumultuosa, una fuga ignominiosa: incapaci di costruire altro che un governo fantoccio inetto e corrotto; e anche solo di organizzare un’uscita di scena ordinata. La mancanza di preveggenza dell’amministrazione Trump nella trattativa con i talebani e l’impreparazione dell’amministrazione Biden confezionarono un disastro senza precedenti: il caos all’aeroporto di Kabul fu una tragica dimostrazione di inaffidabilità e di incompetenza.vi, si ...

