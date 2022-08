Udogie sicuro | “Voglio crescere per il Tottenham” | poi la rivelazione sulla nazionale

(Di domenica 14 agosto 2022) Destinyè pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del. Nel corso degli ultimi mesi ha ricevuto tante offerte da tante squadre importanti, ma il classe 2002 ha deciso di sposare il progetto del club allenato da Antonio Conte. Il club inglese verserà una cifra intorno ai 25 milioni di euro nelle casse dell’Udinese che, inoltre, terràin prestito per un anno. Nel frattempo il calciatore è partito verso Londra per sostenere le visite mediche. Udineseè stato intervistato poco prima di partire per l’Inghilterra e ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sto bene. Sicuramenteil più possibile e dare il massimo per la squadra. ...

