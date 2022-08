Salernitana-Roma, Mourinho: “Volevo più gol, ma sono contento” (Di domenica 14 agosto 2022) “Mi è piaciuto tutto, Volevo ovviamente un 3-0 o un 4-0. sono contento, la squadra non ha fatto i gol che doveva fare ma ha mantenuto la giusta maturità, gestendo il risultato. Di solito, in questo tipo di partite, c’è da soffrire. Oggi non è successo”. È l’analisi dell’allenatore della Roma, Josè Mourinho dopo la vittoria per 1-0 sul campo della Salernitana con un gol di Cristante. Più profondità della rosa con Matic e Wijnaldum in campo nella ripresa: “Chi è entrato ha gestito – spiega in conferenza stampa -. Ci hanno aiutato a chiudere questa partita in tranquillità. I cambi? Solo Manchester City e Liverpool, oltre a qualche italiana, cambiano attaccanti di livello con attaccanti dello stesso livello. Dybala e Zaniolo hanno fatto una partita straordinaria”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) “Mi è piaciuto tutto,ovviamente un 3-0 o un 4-0., la squadra non ha fatto i gol che doveva fare ma ha mantenuto la giusta maturità, gestendo il risultato. Di solito, in questo tipo di partite, c’è da soffrire. Oggi non è successo”. È l’analisi dell’allenatore della, Josèdopo la vittoria per 1-0 sul campo dellacon un gol di Cristante. Più profondità della rosa con Matic e Wijnaldum in campo nella ripresa: “Chi è entrato ha gestito – spiega in conferenza stampa -. Ci hanno aiutato a chiudere questa partita in tranquillità. I cambi? Solo Manchester City e Liverpool, oltre a qualche italiana, cambiano attaccanti di livello con attaccanti dello stesso livello. Dybala e Zaniolo hanno fatto una partita straordinaria”. SportFace.

