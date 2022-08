Romina Power cuore spezzato dal dolore | il video struggente spiazza i fan

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 14 agosto 2022) Unsensazionale pubblicato dacommuove i fan. Il ricordo speciale della star americana, ancora molto addolorata per il tremendo accaduto., come tante volte scritto, è legata per sempre ad Albano Carrisi. Malgrado il divorzio, i due, che hanno avuto 4 figli, sono tornati a cantare insieme. Non è più tanto raro oggi vederli nuovamente in tv esibirsi e scherzare, anche sulla loro vita trascorsa in comune. Addirittura, a Cellino San Marco, anche se Albano enon vivono più assieme, la star americana ha un posto tutto suo per soggiornare all’interno della tenuta del cantante pugliese.e il ricordoSappiamo di comee Albano abbiano perso la figlia Ylenia tanti ...