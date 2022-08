Paura a Lido di Camaiore: si perde in spiaggia a 5 anni, ritrovato grazie a Sos Bimbo (Di domenica 14 agosto 2022) Il bagnino Maurizio Briozzo: "grazie a questo gruppo Whatsapp solo quest'estate abbiamo ritrovato trenta bambini, ed è utile anche in caso di furti o ... Leggi su lanazione (Di domenica 14 agosto 2022) Il bagnino Maurizio Briozzo: "a questo gruppo Whatsapp solo quest'estate abbiamotrenta bambini, ed è utile anche in caso di furti o ...

angiuoniluigi : RT @Corriere: Ucciso al lido a colpi di pistola. Paura per i turisti in spiaggia: «Non si può vivere così» - infoitinterno : Foggia, ucciso al lido a colpi di pistola. Paura per i turisti in spiaggia - Andrearey91 : Foggia, ucciso al lido a colpi di pistola. Paura per i turisti in spiaggia @corriere - Luxgraph : Foggia, ucciso al lido a colpi di pistola. Paura per i turisti in spiaggia #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Clachica2La : RT @Corriere: Ucciso al lido a colpi di pistola. Paura per i turisti in spiaggia: «Non si può vivere così» -